Fliegerbombe in Regensburg: Evakuierung läuft

Bahnstrecke muss kurzzeitig gesperrt werden

Kurz vor der Entschärfung müsse auch der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Davon betroffen sind die Strecken Regensburg - Nürnberg und Regensburg - Ingolstadt. Auch die Kirchmeierstraße wird für kurze Zeit gesperrt.

Die Notunterkunft befindet sich in der Grundschule Königswiesen (Erzbischof-Buchberger-Allee 23 in Regensburg). Hilfsbedürftige Menschen sollen sich direkt an die Einsatzkräfte vor Ort wenden.

Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg

Regensburg war im Zweiten Weltkrieg zwischen 1943 und 1945 rund 20 Mal Ziel von Luftangriffen durch britische und amerikanische Bomber. Besonders der Regensburger Westen wurde dabei mehrfach gezielt bombardiert.

Dort lag eine große Flugzeugfabrik des Rüstungskonzerns Messerschmitt. Beim schwersten Angriff am 17. August 1943 starben rund 400 Menschen. Allein bei diesem Angriff wurden mehr als tausend Bomben abgeworfen. Da viele nicht detoniert sind, werden immer wieder bei Bauarbeiten Blindgänger gefunden.