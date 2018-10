Fliegerbombe in Regensburg gefunden - Entschärfung am Mittwoch

In der Killermannstraße in Regensburg ist am Nachmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Bereich ist derzeit abgesperrt und wird gesichert, da sich der Fundort recht dicht neben einer Straße befindet.

Sprengkommando vor Ort

Bei dem Blindgänger handelt es sich um einen 250-Kilo-Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Sprengkommando war bereits vor Ort und hat die Bombe begutachtet. Eine Entschärfung ist für morgen Nachmittag um 14 Uhr geplant.

Großflächige Evakuierung

Zuvor beginnen ab 11 Uhr die Evakuierungsmaßnahmen. Laut Polizei wurde ein Radius von etwa 500 Metern festgelegt. Auch das Infineon-Werksgelände ist davon betroffen. "Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen" müssten demnach in Sicherheit gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage.