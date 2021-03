Fliegerbombe in Regensburg: Evakuierung läuft

Im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl hat die Evakuierung von rund 4.000 Menschen begonnen. Unter ihnen sind auch etwa 140 Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims. Sie mussten am Freitagmorgen gegen acht Uhr als erstes ihre Zimmer und Wohnungen verlassen. Hintergrund ist eine Weltkriegsbombe, die am Freitagnachmittag entschärft werden soll. Sie war am Donnerstagmorgen bei Baggerarbeiten in einer Baugrube an der Augsburger Straße entdeckt worden.

Corona-Regeln gelten weiterhin

In einem Radius von rund 400 Metern um den Fundort wird alles geräumt. Ein Sperrgebiet ist eingerichtet. Das nahegelegene Von-Müller-Gymnasium wird als Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Die Stadt weist auf die auch während der Evakuierung geltenden Corona-Regeln hin. Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürften zusammenkommen.

Gymnasium als Notunterkunft

Anwohnerinnen und Anwohner, die unter diesen Umständen keine geeignete Anlaufstelle haben, können mit gecharterten Bussen zum Von-Müller-Gymnasium fahren oder zu Fuß dorthin laufen. Dort habe der Rettungsdienst alles coronakonform aufgebaut, so Markus Reitmeier, Sprecher der Polizeiinspektion Regensburg-Süd. Es werde vor Ort Schnelltests geben und die Abstände würden eingehalten.