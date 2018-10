vor 22 Minuten

Fliegerbombe in Regensburg: Entschärfung erst am Donnerstag

Bei Bauarbeiten ist in Regensburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Zunächst sollte sie am Mittwoch entschärft werden, nun soll es erst am Donnerstagnachmittag so weit sein. Grund: weitreichende Evakuierungsmaßnahmen.