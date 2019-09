Fliegerbombe in Regensburg entschärft

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der in der Regensburger Fleischmannstraße gefunden wurde, ist erfolgreich entschärft worden. Rund 2.100 Menschen mussten zuvor in einem Radius von 700 Metern vor der Entschärfung in Sicherheit gebracht werden - jetzt können sie wieder nach Hause zurückkehren.

Entschärfung in 45 Minuten

Das Sprengteam aus Nürnberg brauchte etwa 45 Minuten, um die Bombe unscharf zu machen. Auf die Frage, ob die Entschärfung leicht gewesen sei, sagte der Sprengmeister: "Der Zünder ist schön brav mitgegangen."

Alle Sperrungen wurden laut Polizei mittlerweile aufgehoben. Wegen der Entschärfung waren die Donaustaufer Straße zwischen der Armin-Wolf-Arena und dem Kreisverkehr an der Von-Heyden-Straße gesperrt. Außerdem war die Donau für die Schifffahrt vorübergehend gesperrt.

Aufnahmestelle in der Donau-Arena

Die Evakuierung wurde zuvor durch Kräfte der Feuerwehr und Polizei durchgeführt, wie die Integrierte Leitstelle in Regensburg mitteilte. Es gab eine Aufnahmestelle für Anwohner bei der Donau Arena. Betroffene Anwohner konnten sich dort aufhalten und wurden entsprechend vom Sanitätsdienst betreut.

Die Stadt Regensburg hatte zuvor ein Bürgertelefon eingerichtet, hier konnten sich Menschen an die Einsatzkräfte wenden, die bei der Evakuierung Unterstützung oder einen Transport benötigten.

Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper war bei Bauarbeiten im Stadtbezirk Schwabelweis entdeckt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.