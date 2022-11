Fliegerbombe in Raubling entschärft

Die 250 Kilo schwere Fliegerbombe, die am Nachmittag bei Bauarbeiten in Raubling im Landkreis Rosenheim gefunden worden war, ist kurz nach Mitternacht entschärft worden. Die nahegelegene Autobahn A8 war zeitweise gesperrt.

1.000 Menschen von Evakuierung betroffen

In einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort hatten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zuvor rund 1.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Für Menschen, die den Bereich nicht selbst verlassen konnten, wurden Transporte organisiert. In der alten Gemeindehalle in Raubling wurde eine Not-Anlaufstelle eingerichtet.

Es hatte über drei Stunden gedauert, bis alle Häuser im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle evakuiert werden konnten. Auch ein Altenheim mit 28 Bewohnern war betroffen, 14 bettlägerige Bewohner wurden ins RoMed-Klinikum Rosenheim verlegt. 300 Einsatzkräfte von Polizei, THW, mehreren Feuerwehren und Rettungsdiensten halfen den Menschen, Notquartiere zu finden.

A8 und Bahnstrecke gesperrt

Die Einsatzkräfte sperrten zunächst die Bundesstraße durch Raubling ab, und unmittelbar vor der Entschärfung dann die A8. Hier war zu später Stunde nur wenig Verkehr. Auch die Bahnstrecke Rosenheim - Kufstein musste stillgelegt werden.

Um 23.10 Uhr begann der Kampfmittelräumdienst mit seiner gefährlichen Arbeit. Eine Stunde später dann Aufatmen in Raubling: Die Bombe konnte unschädlich gemacht werden, 77 Jahre nach Kriegsende.