Fliegerbombe in Raubling: 1.000 Menschen müssen Wohnungen räumen

Ein Baggerfahrer hat in Raubling (Lkr. Rosenheim) am Nachmittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Polizei und Feuerwehr haben damit begonnen, den Bereich in einem Radius von 500 Metern abzusperren. Die Entschärfung der Bombe soll nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen noch in der Nacht stattfinden.

Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen

Ungefähr 1.000 Einwohner müssen den Gefahrenbereich rund um den Fundort verlassen. Auch ein Altenheim mit 28 Bewohnern ist davon betroffen. Eine Anlaufstelle für die betroffene Bevölkerung ist in der alten Gemeindehalle an der Rosenheimer Straße 2 eingerichtet.

Bahnverkehr, A8 und B15 betroffen

Die Autobahn A8 sowie die alte Bundesstraße B15 befinden sich ebenfalls im Evakuierungsradius und werden im Bereich der Anschlussstelle Rosenheim gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ebenfalls von den Sperrungen betroffen ist die Bahnstrecke Rosenheim-Kufstein.