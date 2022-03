Fliegerbombe in Nürnbergs Süden sicher entschärft

29 Minuten hat Sprengmeister Michael Weiß benötigt, um die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Die Entschärfung begann planmäßig um 11.03 Uhr und war 11.32 Uhr beendet. Der 125 Kilogramm schwere Blindgänger mit zwei Aufschlagszündern war am Montagnachmittag in einer Baugrube an der Maiacher Straße in Nürnbergs Süden entdeckt worden.

Splitterschutz aus Wasser – zum Schutz der Schule

Nach Angaben der Stadt waren insgesamt 217 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz. Um den Fundort in einer Baugrube wurden mehrere Behälter mit insgesamt 15.000 Litern Wasser als Splitterschutz wie eine Wand platziert. Damit sollte unter anderem die nahe gelegene Schule abgeschirmt werden.

Mehr als 1.000 Anwohner von Evakuierung betroffen

Zuvor waren in einem Umkreis von rund 300 Metern um den Fundort Gebäude, Wohnungen, eine Schule und auch vier Tagesstätten evakuiert worden. Mehr als 1.000 Menschen waren von den Maßnahmen betroffen.

Spezielle Betreuung für Corona-Erkrankte

Für sie wurde in der Helene-von-Forster-Schule in Röthenbach bei Schweinau eine Betreuungsstelle eingerichtet. Nach Angaben der Stadt befanden sich dort 20 Personen. Darunter auch zwölf Corona-Erkrankte, die demnach separat mit einem Rettungswagen transportiert und gesondert versorgt wurden.

In der Helene-von-Forster-Schule kamen auch die Schülerinnen und Schüler der geräumten Schule und der Tagesstätten unter, deren Schulen ebenfalls geräumt werden mussten.

Die Stadt hat für weitere Fragen noch immer ein Bürgertelefon unter der Nummer 0911/64 37 58 88 geschaltet. Bis zur Entschärfung waren nach Angaben der Stadt rund 25 Anrufe eingegangen.

Während Frankenschnellweg und Südwesttangente laut Angaben der Stadt von der Evakuierung nicht betroffen waren, war der Zugverkehr zum Rangierbahnhof für die Dauer der Entschärfung unterbrochen. Auch der Luftraum war in einem Radius von 1.000 Metern um den Fundort gesperrt, so die Stadt.

Bombenfunde in Nürnbergs Süden häufen sich

Derzeit kommt es in Nürnbergs Süden häufig vor, dass Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt werden. Das liegt vor allem an den zahlreichen Großbaustellen, die es dort gibt wie das neue Uni-Quartier "Lichtenreuth". Erst im Dezember und Januar waren Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten an der Brunecker Straße gefunden und entschärft worden.