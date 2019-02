Fliegerbombe in Nürnberg: Südwesttangente gesperrt

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an einer Lärmschutzwand an der Höfener Spange entdeckt. Der Fundort liegt in der Nähe der bekannten Pyramide. Nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes ist von einer akuten Gefahr auszugehen. Deswegen wurde der Bereich großräumig abgesperrt.

Sperrung der Südwesttangente

Als Folge des Bombenfundes wurde auch die vielbefahrene Südwesttangente gesperrt. Bereits zuvor war es wegen des Bombenfundes zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Die orthopädische Schön-Klinik mit ihren 60 Betten wird zur Stunde evakuiert. Wie viele Personen und Gebäude insgesamt betroffen sind, ist noch unklar.

Die Stadt hat unter der Nummer 0911/643 75 – 888 ein Bürgertelefon eingerichtet.