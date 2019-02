Fliegerbombe in Nürnberg - so liefen die Ereignisse am Abend

22.00: VAG-Verkehrseinschränkungen bei Bussen im Fürther Süden

Die Nürnberger Verkehrsbetriebe geben an, es komme wegen des Bombenfunds noch bis ca. 23.30 Uhr zu Verzögerungen auf den Bus-Linien 67, 70, 71, 72 und 73. Über die Verkehrsbehinderungen bei der VAG soll eigentlich das Service-Telefon 0911-283-4646 informieren. Allerdings kommt es unter dieser Nummer zu erheblichen Wartezeiten, weil alle Leitungen belegt sind. Nach einiger Wartezeit empfiehlt eine automatische Ansage, weiter zu warten oder später wieder anzurufen.

21:51 Uhr: Nun doch keine Überseecontainer gegen die Explosion

Eigentlich sollten vor Ort Überseecontainer aufgestellt werden, um die Explosion zu dämpfen. Diese werden nun aber aus Platzgründen doch nicht aufgestellt, meldet soeben die BR-Korrespondentin aus Nürnberg. Damit hat der Sprengmeister seinen bisherigen Plan geändert. Die anderen Vorbereitungen für die Sprengung laufen aber planmäßig: Die Grube, in der die Bombe liegt, ist mit Strohballen gefüllt, die Erdwälle um den Fundort der Bombe herum sind aufgeschüttet.

21:36 Uhr: Schon über 560 Anrufe bei der Fliegerbomben-Hotline

Unter der 0911-64375-888 ist weiter das Bürgertelefon der Stadt Nürnberg erreichbar. Besetzt ist es mit sechs Mitarbeitern. Bislang gab es dort 561 Anrufe. Die genaue Zeit für die Sprengung steht weiterhin noch nicht genau fest. Die Nachrichtenagentur AFP zitiert einen Sprecher der Stadt Nürnberg mit der Angabe "im Laufe der Nacht", schreibt aber auch: voraussichtlich nicht vor 22.30 Uhr.

21:18 Uhr: Not-Unterbringung in der Birkenwald-Schule wird eingerichtet

In der Gebersdorfer Grundschule sind momentan etwa 100 Anwohner untergebracht. Eingerichtet wird derzeit noch eine zweite Unterbringungsmöglichkeit in der Turnhalle der Birkenwald-Schule in der Herriedener Straße 25.

21:15 Uhr: Kontrollierte Sprengung ab 22 Uhr geplant

Der Sprengmeister will demnächst die kontrollierte Sprengung einleiten – voraussichtlich gegen 22 Uhr. Die tatsächliche Sprengung könnte danach stattfinden, voraussichtlich erst nach 22.30 Uhr. Dafür werden um die Bombe herum Überseecontainer aufgebaut. Schichten aus Stroh und Wasserbehältern sollen außerdem Splitter bremsen, so ein Sprecher.

21:10 Uhr: Main-Donau-Kanal weiter gesperrt

Wie die Stadt Fürth dem BR bestätigte, wurde am Nachmittag auch der Main-Donau-Kanal gesperrt. Ein Fluttor des Kanals wurde abgelassen, um den Wasserspiegel nahe dem Bomben-Fundort zu senken. So soll verhindert werden, dass Schiffe noch durchfahren und sich Menschen am Wasser aufhalten.

20:33 Uhr: Katastrophenwarnung erweitert

Die Katwarn-Meldung des Online-Alarmierungssystems wurde erweitert. Als betroffen gilt nun das gesamte Gebiet der Städte Nürnberg und Fürth.

20:25 Uhr: Strohballen und Wassersäcke gegen die Explosion

"Wir haben akute Explosionsgefahr", sagt Feuerwehrsprecher Horst Gillmeier. Die Bombe habe einen chemischen Langzeitzünder: "Man kann nicht sagen, wann der explodiert."

Die Grube, in der die Bombe liegt, wird nun mit Strohballen verfüllt, meldet die Stadt Nürnberg auf ihrer Internetseite. Darauf werden Wassersäcke mit bis zu 5.000 Liter Fassungsvermögen gelegt. Danach kommt wieder eine Schicht mit Strohballen und dann wieder eine Schicht mit mehreren Wassersäcken. Um die Grube herum werden Erdwälle aufgeschüttet. Abgeriegelt ist der Luftraum über dem Fundort der Bombe in der Proeslerstraße.

20:15 Uhr: Entlastungsgräben werden angelegt

Um Druckwellen abzuleiten, werden Entlastungsgräben gebuddelt. Zudem wurden 16 mit Strohballen und Wassersäcken gefüllte Container zum Fundort gebracht, um einen Puffer zu bilden. Der Stadt zufolge sind 800 Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz.

19:40 Uhr: Fliegerbombe muss gesprengt werden

Die Nürnberger Fliegerbombe muss nun doch kontrolliert gesprengt werden. Das hat die Stadt Nürnberg soeben bekanntgegeben. Vorsorglich sei der Katastrophenfall ausgerufen worden. Den Informationen zufolge stellte der Sprengmeister nach erneuter Inspektion des Blindgängers fest, dass nicht mit dem Spezialgerät entschärft werden könne. Die Vorbereitungen für die Sprengung werden wohl mindestens zwei Stunden dauern. Alle Maßnahmen der Einsatzkräfte werden nun von der Katastrophenschutzbehörde, das sind in diesem Fall die Städte Nürnberg und Fürth, gelenkt. Insgesamt mussten der Feuerwehr zufolge rund 8.000 Menschen die Sperrzone verlassen - darunter etwa 5.000 Anwohner. Betroffen sind Gebiete im Nürnberger Süden und im benachbarten Fürth. Eine Grundschule in Nürnberg sowie drei Turnhallen in Fürth wurden als Sammelstelle für die Anwohner eingerichtet.

18.45 Uhr: Fliegerbombe soll ab 19 Uhr entschärft werden

Die Evakuierung ist abgeschlossen. Alle betroffenen Gebiete in Nürnberg und Fürth sind geräumt. Mit der Entschärfung der Nürnberger Fliegerbombe kann nach Einschätzung der Einsatzkräfte um 19 Uhr begonnen werden. Der Sprengmeister werde dann bis etwa 20 Uhr versuchen, den chemischen Zünder mittels Spezialgerät von der Bombe zu trennen. Sollte das nicht gelingen, müsse über andere Methoden, wie eine gezielte Sprengung, nachgedacht werden, so die Einsatzkräfte. Für diesen Fall werden zur Zeit Überseecontainer und Strohballen zur Fundstelle gebracht. Diese sollen im Fall einer Explosion die Wucht bremsen.

17:50 Uhr: Entschärfung nicht vor 18.30 Uhr

Am Fundort der Nürnberger Fliegerbombe ist inzwischen Beleuchtung aufgebaut worden. Die Einsatzkräfte rechnen derzeit nicht damit, dass die Bombe vor 18.30 Uhr entschärft werden kann. Zuerst müsse die Evakuierung vollständig abgeschlossen sein, hieß es von den Experten vor Ort. Anschließend müsse der Sprengmeister einschätzen, ob die Sicherheit bei der Entschärfung mit dem Spezialgerät gewährleistet werden kann oder ob die 250-Kilo-Bombe doch gesprengt werden muss, so ein Sprecher der Einsatzkräfte. Für eine gezielte Sprengung werden aktuell Sicherheitsgräben angelegt.

17.10 Uhr: VAG-Infos zur aktuellen Verkehrssituation

Die VAG informiert auf ihrer Internetseite über die Lage rund um die öffentlichen Verkehrsmitteln. Autofahrern wird empfohlen, den Nürnberger Süden und Westen großräumig zu umfahren.

17:00 Uhr: Spezialgerät eingetroffen - Verkehrschaos verschärft sich

Das Spezialgerät zur Entschärfung der Nürnberger Fliegerbombe ist inzwischen eingetroffen. Noch müssen aber die Grabungsarbeiten abgeschlossen werden, die im Falle einer Sprengung die umliegenden Gebäude schützen sollen. Auch die Evakuierung des Gefahrenbereichs muss noch vollständig abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte dem Bayerischen Rundfunk. Wann genau mit der Entschärfung begonnen wird, steht noch nicht fest. Die Patienten der betroffenen Schönklinik werden unterdessen bis nach Bayreuth und Weißenburg verlegt, da die Krankenhäuser in der näheren Umgebung voll belegt seien, sagte ein Sprecher der Stadt Fürth. Das Verkehrschaos im Nürnberger Südwesten spitzt sich weiter zu.

16.40 Uhr: Verkehrsbehinderungen Richtung Stadion zu erwarten

Wegen der Bombenentschärfung wird es auf den Zufahrtstraßen zum Stadion voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für die Anreise zum Spiel des Clubs gegen Dortmund wird empfohlen, die Zufahrt vom Norden über die A73 (Frankenschnellweg) auf jeden Fall zu vermeiden und frühzeitig anzureisen.

16.30 Uhr: Großaufgebot der Rettungsdienste im Einsatz

Derzeit sind 170 Kräfte von Feuerwehr und THW sowie 100 Mitarbeiter des Rettungsdienstes und 330 Polizisten vor Ort im Einsatz.

15.40 Uhr: Wichtiges Gerät zur Bombenentschärfung steht im Stau

Seit 15.15 Uhr läuft die Evakuierung der Anwohner. Ein Spezialgerät, das zur Bombenentschärfung gebraucht wird - ein sogenannter "Wasserschneider" - steht im Stau. Das Gerät ist nötig, weil der chemische Langzeitzünder der Bombe möglicherweise beschädigt ist. "Das bedeutet, wir haben ab jetzt Explosionsgefahr, dass also jederzeit die Bombe hochgehen kann", erklärte Horst Gillmeier, Sprecher der Berufsfeuerwehr, dem Bayerischen Rundfunk. Die Experten rechnen nun damit, dass erst gegen 17 Uhr ein Entschärfungsversuch gestartet werden kann. Es bestehe auch eine "gewisse Wahrscheinlichkeit", dass die Bombe gesprengt werden müsse. Dafür seien bereits Bagger bestellt worden.