20.05.2020, 20:39 Uhr

Fliegerbombe in Nürnberg erfolgreich gesprengt

Erleichterung in Nürnberg: Im Süden der Stadt sind Reste einer Fliegerbombe unschädlich gemacht worden. Die Anwohner können zurück in ihre Häuser. Das Bombenfragment war am Nachmittag auf einer Baustelle in der Ingolstädter Straße gefunden worden.