Fliegerbombe in Nürnberg erfolgreich entschärft.

Die Fliegerbombe im Nürnberger Stadtteil Kleinreuth hinter der Veste ist unschädlich gemacht worden. Sprengmeister Michael Weiß habe die Bombe wie geplant entschärft, teilt die Stadt Nürnberg auf ihrer Internetseite mit. Unterstützt wurde er von zwei Assistenten.

Zwei Zünder wurden entfernt

Es habe länger gedauert als zunächst erwartet, sagte Feuerwehrsprecher Bastian Richter der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist immer schwierig, vorherzusehen, wie lange sowas dauert." Zwei Zünder hätten entfernt werden müssen, erklärte er. Rund 500 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk (THW) waren im Einsatz.

Evakuierung von 9.000 Anwohnern

Die Evakuierung rund um den Fundort war gegen 20.15 Uhr abgeschlossen, so dass der Sprengmeister mit seiner Arbeit beginnen konnte. Die Entschärfung dauerte dann bis 21.34 Uhr. Anschließend wurde die Evakuierung aufgehoben.

Flugbetrieb ohne Einschränkungen

Die 450 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe mit 225 Kilogramm Sprengstoff war am Vormittag bei Bauarbeiten gefunden worden. Laut Sprengmeister hatte sie einen aktiven mechanischen Doppelzünder. Etwa 9.000 Anwohner hatten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Flugbetrieb am Albrecht-Dürer-Flughafen war - anders als zunächst erwartet - nicht betroffen. Lediglich der An- und Abreiseverkehr musste umgeleitet werden.

Die Stadt hatte zuvor mitgeteilt, dass der Bevölkerung keine Gefahr drohe. Die Bombe liege sicher und habe zudem einen mechanischen Zündmechanismus, der leichter zu entschärfen sei als ein Säurezünder.

Infotelefon noch bis Mitternacht geschaltet

Das eigens eingerichtete Infotelefon bleibt laut Stadt noch bis Mitternacht geschaltet. Die Rufnummer lautet 09 11 / 64 37 58 88.