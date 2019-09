Fliegerbombe in Nürnberg: Entschärfung um 20 Uhr geplant

9.000 Anwohner betroffen

Evakuiert werden soll ein Bereich zwischen Marienbergstraße und dem Nordring. Der Nordring soll befahrbar bleiben. Die Marienbergstraße wird nur während der Entschärfung ab etwa 20 Uhr gesperrt. Rund 9.000 Anwohner sind von der Evakuierung betroffen. Ab 17 Uhr werden zwei betreute Sammelstellen eingerichtet: Von der Evakuierung betroffene, gehfähige Personen können in das Berufsbildungszentrum am Berliner Platz kommen, so die Stadt. Dorthin fahren auch die Sammelbusse. Nicht gehfähige Personen werden von Krankentransporten in die Friedrich-Hegel-Schule gebracht. Insgesamt sind derzeit 480 Einsatzkräfte vor Ort.

Auswirkungen auf Busverkehr

Während 16.45 und 19.45 Uhr werden manche Bushaltestelle in Nürnberg nicht angefahren, das teilt die Stadt Nürnberg mit. Laut Mittelung werden auf der VAG-Buslinie 47 folgende Haltestellen nicht bedient: Forchheimer Straße, Waldemar-Klink-Straße, Thon, Michaelstraße, Kleinreuther Weg, Kilianstraße, Langer Steig, Schleifweg. Auf der VAG-Buslinie 46 werden folgende Haltestellen nicht bedient: Bessemerstraße, Arno-Hamburger-Straße, Marienbuck, Stirnerstraße, Großreuth h.d.V., Kurzer Steig, Langer Steig. Auf der VAG-Buslinie 37 werden folgende Haltestellen nicht bedient: Schleifweg, Langer Steig, Kilianstraße, Kleinreuth h.d.V., Schweriner Straße, Wilhelmshavener Straße, Sylter Straße, Schleswiger Straße, Kieler Straße, Berufsförderungswerk.

Flüge sollen planmäßig stattfinden

Der Flughafen Nürnberg teilt mit, dass Starts und Landungen voraussichtlich planmäßig durchgeführt werden. Die Stadt Nürnberg hat unterdessen ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist unter 0911-64375888 zu erreichen. Außerdem informiert die Stadt im Internet unter www.nuernberg.de über die aktuellen Entwicklungen.

450 Kilo schwere Bombe

Die 450 Kilogramm schwere Bombe mit 225 Kilogramm Sprengstoff wurde gegen 11 Uhr bei Bauarbeiten gefunden. Es handelt sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit aktivem, mechanischem Doppelzünder. Für die Bevölkerung besteht laut Stadt keine Gefahr. Die Bombe liege sicher.