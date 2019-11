Fliegerbombe in Neuried bei München gefunden

In Neuried im Landkreis München ist heute Nachmittag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Heute Abend soll Bombe entschärft werden

Die Entschärfung der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe ist gegen 17 Uhr geplant. Derzeit sind Feuerwehren von Stadt und Landkreis München sowie der Kampfmittelräumdienst vor Ort. Es kommt zu Sperrungen und Räumungen im betroffenen Gebiet.

Fundort der Fliegerbombe in Neuried

Laut Branddirektion der Stadt München liegt die Bombe im Gebiet Forstenrieder Straße - Ecke Starnberger Weg.

"Anwohner, die in Sichtweite zur Fundstelle wohnen, werden gebeten, sich von Fenstern und Balkonen fernzuhalten." Landratsamt München

Anweisungen der Einsatzkräfte sollten beachtet werden. Anwohner sollten sich von Fenstern und Balkonen fernhalten. Die Entschärfung soll in Kürze - gegen 17 Uhr - stattfinden. Wie das Landratsamt München mitteilt, wird kurz vorher die Feuerwehrsirene im Ort ausgelöst. In der Mehrzweckhalle in der Planegger Straße wird zudem eine Akutbetreuungsstelle eingerichtet.

Notbetreuung in der Neurieder Sporthalle

Die Landeshauptstadt München forderte die Bürger auf, angrenzende Gebiete möglichst zu verlassen. Die Kreisverwaltung richtete in einer Sporthalle in Neuried eine Notbetreuung für die Menschen ein, die wegen der Entschärfung vorsorglich ihre Wohnungen verlassen müssen.