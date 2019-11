28.11.2019, 16:25 Uhr

Fliegerbombe in Neuried bei München entdeckt

In Neuried im Landkreis München ist am Nachmittag eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Kreisverwaltung richtete in einer Sporthalle in Neuried eine Notbetreuung für Anwohner ein.