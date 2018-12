Fliegerbombe in München-Freimann erfolgreich entschärft

Fliegerbome auch in Schwabing

Erst gestern Mittag war ebenfalls bei Bauarbeiten auch in München-Schwabing in der Infantriestraße eine US-Fliegerbombe entdeckt worden. Diese wurde gestern Abend ohne Zwischenfälle entschärft. Der Weihnachtsmarkt am Leonrodplatz wurde wegen der Fliegerbombe gestern vorzeitig geschlossen, die Schwere-Reiter-Straße vorübergehend gesperrt.