Wieder Fliegerbombe in Maiacher Straße in Nürnberg gefunden

Am Mittwochmorgen sind Bauarbeiter in der Maiacher Straße in Nürnberg erneut auf eine Fliegerbombe gestoßen. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um eine 125 Kilogramm schwere, amerikanische Fliegerbombe mit zwei Zündern aus dem Zweiten Weltkrieg.

Evakuierung startet um 13.30 Uhr - 1.050 Anwohner betroffen

Der Blindgänger muss entschärft werden. Die ersten Einsatzkräfte sind vor Ort und besprechen die Lage. Der Evakuierungsradius beträgt 300 Meter. Die Evakuierung beginnt um 13.30 Uhr. Von der Evakuierung sind etwa 1.050 Anwohner betroffen. Die Entschärfung von Sprengmeister Michael Weiß ist für 15 Uhr geplant. Für Personen, die von der Evakuierung betroffen sind, wird in der Helene-von-Forster-Schule eine Betreuungsstelle eingerichtet. Die Schule befindet sich Am Röthenbacher Landgraben 65.

Die Stadt hat einen Newsticker eingerichtet. Alle Informationen zum Bombenfund finden Sie hier.

Außerdem ist ab 12.00 Uhr ein Bürgertelefon geschaltet unter der Rufnummer 09 11 / 64 37 58 88.

Corona-Erkrankte separat evakuiert

Anwohner, die an Corona erkrankt sind, werden gebeten, sich beim Bürgertelefon zu melden. Sie werden dann von den Rettungsdiensten in die Betreuungsstelle in der Helene-von-Forster-Schule transportiert und dort separat von anderen Evakuierten untergebracht.

Zweite Bombe in der Maiacher Straße innerhalb weniger Tage

Erst vor zehn Tagen war an gleicher Stelle bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Mehr als 1.000 Menschen mussten während der Entschärfung durch den Sprengmeister ihre Häuser verlassen. Nach Angaben der Stadt waren insgesamt 217 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz.

Um den Fundort in einer Baugrube wurden mehrere Behälter mit insgesamt 15.000 Litern Wasser als Splitterschutz sowie eine Wand platziert. Damit sollte unter anderem die nahe gelegene Schule abgeschirmt werden.