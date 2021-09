Fliegerbombe in Leipheim: Beseitigung am Dienstag geplant

Gefunden worden ist die Fliegerbombe in der Gustav-Stresemann-Straße, die in Leipheim durch ein Gewerbegebiet führt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Dienstagvormittag beseitigt werden soll.

Grundschule bleibt geschlossen

Von 6 Uhr bis zum Ende der Bomben-Räumung muss in Gewerbebetrieben und auf Baustellen in unmittelbarer Umgebung deshalb die Arbeit eingestellt werden. Die Grundschule in der Herrmann-Köhl-Straße bleibt geschlossen.

Leipheimer Jahnhalle als Notunterkunft für Anwohner

Auch einige Anwohner sind betroffen und müssen bis 6 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Sie werden von der Polizei informiert. Die Jahnhalle in der Güssenstraße dient als Notunterkunft. Teile der Leipheimer Südumfahrung werden gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.