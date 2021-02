Fliegerbombe in Langweid entschärft

In Langweid im Landkreis Augsburg ist am Mittwoch eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Bombe war bei Bauarbeiten in einem Gewerbegebiet von Langweid am Lech entdeckt worden.

Umgebung evakuiert – Regionalbahnverkehr wegen Fliegerbombe unterbrochen

Für die Entschärfung wurde ein Gebiet von 300 Metern rund um den Fundort evakuiert. Darüber hinaus sollten Menschen in einem Radius von einem halben Kilometer in ihren Wohnungen bleiben und sich von Fenstern entfernt halten. Nach Angaben der Polizei waren nur wenige Wohnungen betroffen. Einige Gewerbebetriebe mussten aber Mitarbeiter in Sicherheit bringen. Der Regionalbahnverkehr zwischen Gablingen und Meitingen musste bis zur Entschärfung eingestellt werden. Die Bombe wurde vor Ort vom Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht und anschließend abtransportiert.