vor 44 Minuten

Fliegerbombe in Fürth: 3G-Regel in der Notunterkunft

In Fürth laufen die Vorbereitungen für die Evakuierung der Menschen, die im Stadtteil Hardhöhe wohnen. Die dort gefundene Fliegerbombe soll am Nachmittag entschärft werden. Die Stadt hat eine Notunterkunft eingerichtet – in der die 3G-Regel gilt.