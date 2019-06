vor 17 Minuten

Fliegerbombe in Erding entdeckt - Entschärfung läuft

In Erding ist in der Nähe des Stadions am späten Mittwochnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 60 Zentimeter große Blindgänger wurde bei Erdarbeiten entdeckt. Derzeit läuft die Entschärfung.