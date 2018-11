Fliegerbombe in Augsburg-Stadtbergen gefunden

Die Fliegerbombe ist laut Polizei etwa 250 Kilogramm schwer und soll noch heute entschärft werden. Dafür müssen die Häuser in einem Radius von 300 Metern um den Fundort geräumt werden. Das betroffene Areal ist ein Wohngebiet, wie Thomas Rieger vom Polizeipräsidium Schwaben-Nord dem BR sagte. Dort leben etwa 1.900 Menschen.

Evakuierung in Augsburg-Stadtbergen am Nachmittag geplant

Ab 15 Uhr will die Polizei mit der Evakuierung der Haushalte beginnen. "Wir rechnen, dass ab 18 Uhr die Entschärfung starten kann", so Rieger. Der Sprengmeister ist bereits am Fundort. Wo die Betroffenen untergebracht werden, wenn die Arbeiten länger andauern, wird derzeit geklärt.

Vor wenigen Monaten : Erfolgreiche Entschärfung einer Fliegerbombe in Augsburg

Erst im Juli war in Augsburg eine Fliegerbombe gefunden worden. Der 225-Kilogramm-Blindgänger konnte damals ohne Zwischenfälle entschärft werden.