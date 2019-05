Fliegerbombe in Augsburg gefunden

In einem Industriegebiet in Augsburg an der Pöttmeser Straße ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollte noch am Dienstagabend entschärft werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Etwa 100 Menschen müssen Häuser verlassen

Die Beamten richten eine Sperrzone im Umkreis von 500 Meter um den Fundort ein. Laut Polizei müssen etwa 100 Menschen ihre Häuser verlassen. Für sie ist eine Sammelstelle beim DJK in der Derchinger Straße eingerichtet. Weil die 500 Kilogramm schwere Bombe in dem Industriegebiet mit wenigen Wohnhäusern liege, seien nicht noch mehr Menschen betroffen, sagte ein Sprecher.

Zünder möglicherweise beschädigt

Da der Blindgänger bei Baggerarbeiten gefunden wurde, könne nicht ausgeschlossen werden, dass einer der beiden Zünder beschädigt wurde. Deshalb müsse man die Bombe möglichst in den nächsten Stunden entschärfen.

Evakuierung wie geplant verlaufen

Um kurz nach 22 Uhr konnte die Evakuierung nach Polizeiangaben abgeschlossen werden. Bis 23 Uhr soll die Bombe durch den Sprengmeister entschärft werden.