Fliegerbombe in Augsburg erfolgreich entschärft

Der Fundort der Bombe lag am Martinipark, wo derzeit gebaut wird. Umliegend stehen Wohnhäuser, die Interimsräume des Theaters sowie das Textilmuseum. Angrenzend verläuft auch die Nagahama-Allee, eine der Hauptverkehrsadern durch die Augsburger Innenstadt. Die vierspurige Straße wurde für die Entschärfungsarbeiten komplett gesperrt. Autofahrer wurden aufgefordert, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Immer wieder Fliegerbomben in Augsburg

Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz. Da es in Augsburg in den letzten Jahren immer wieder zu Einsätzen wegen Blindgängern gekommen war, gelte es, keine Routine einkehren zu lassen, so Baureferent Gerd Merkle, der zusammen mit Oberbürgermeister Kurt Gribl vor Ort eingetroffen war.