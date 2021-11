Fliegerbombe in Ansbach: Heckzünder entschärft

Nach Angaben der Stadt Ansbach brauchte der Sprengmeister rund zwei Stunden, um den Heckzünder der amerikanischen Fliegerbombe zu entschärfen und den Frontzünder von der Bombe zu trennen. Der Frontzünder muss allerdings vor Ort gesprengt werden. Daher bleiben auch die Maßnahmen zur Sperrung des Gebiets weiterhin aufrecht erhalten.

Anwohner wollten Wohnungen zunächst nicht verlassen

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch in einer Baugrube vor dem Retti-Palais, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ansbacher Hofgarten, gefunden worden. Aufgrund der Entschärfung einer Fliegerbombe in Fürth am gleichen Tag wurde der Einsatz des Sprengmeisters in Ansbach für den Donnerstag geplant. Nach Angaben der Stadt hatte sich die eigentliche Entschärfung verzögert, weil sich einige Anwohner zunächst geweigert hatten, ihre Wohnungen zu verlassen.

Evakuierungen am Vormittag, große Verkehrsbehinderungen

Bereits ab 8.00 Uhr wurden alle Gebäude in einem Sicherheitsradius von 500 Metern evakuiert. Dazu zählte auch ein großer Teil der Ansbacher Innenstadt. Rund 2.700 Menschen waren betroffen. Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnte, erhielt im Gymnasium Carolinum Unterschlupf. Die vielbefahrene Residenzstraße war mehrere Stunden lang gesperrt. Züge hielten nicht mehr am Ansbacher Hauptbahnhof, der komplette Busverkehr in Ansbach war am Vormittag eingestellt.

Dritte Fliegerbombe in diesem Jahr

Bereits im März und Juli waren bei Bauarbeiten in Ansbach Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg von je 250 Kilogramm gefunden worden. Hierbei musste ebenfalls in einem Radius von 500 Metern evakuiert werden.