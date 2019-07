vor etwa einer Stunde

Fliegerbombe im Wöhrder See in Nürnberg gefunden

Bombenfund in Nürnberg: Mitten im Wöhrder See ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Stadt hat den Fundort weiträumig abgesperrt. Gefahr für die Bevölkerung bestehe keine, so die Stadt Nürnberg.