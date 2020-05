Fliegerbombe im Nürnberger Süden: Stadt plant Evakuierung

Sie wiegt 125 Kilogramm und hat zwei intakte Zünder: Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, wurde die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Brunecker Straße zur Ingolstädter Straße bei Bauarbeiten in zwei Metern Tiefe entdeckt. Sprengmeister Michael Weiß sei bereits auf dem Parkplatz des Supermarkts CAN an der Ecke Brunecker Straße/Ingolstädter Straße vor Ort. Für die Entschärfung wird eine Evakuierungszone von 300 Metern Umkreis vorbereitet. Die Evakuierung ist ab 14.30 Uhr geplant.

662 Anwohner betroffen, Busse stehen bereit

662 Anwohner sind von den Maßnahmen betroffen. Die VAG stellt Busse für die betroffenen Anwohner zur Verfügung. Sie stehen auf dem Parkplatz des Möbelhauses XXL Lutz in der Ingolstädterstraße. Betroffene Bürger sollen in den Räumen des Neuen Gymnasiums in der Weddingstraße 21 betreut werden. Für die Bevölkerung bestehe aktuell keine Gefahr, heißt es im Ticker der Stadt weiter.

U-Bahnen fahren weiter, Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadt hat unter der Telefonnummer 0911 /64 37 51 09 ein Bürgertelefon geschaltet. Der öffentliche Verkehr ist von der Entschärfung nicht betroffen, so fahren die U-Bahnen auch während der Entschärfung weiter, heißt es von der Stadt.