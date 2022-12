> Fliegerbombe gefunden – Evakuierung in Geretsried

Bei Bauarbeiten in einem Wohngebiet in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am Samstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Etwa 2.700 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, bevor die Entschärfung beginnt.