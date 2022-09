> Fliegerbombe auf Flugplatz Kitzingen erfolgreich entschärft

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Menschen in Kitzingen am Mittwoch stundenlang in Atem gehalten. Am Vormittag wurde die Fliegerbombe entdeckt. Gegen 16.00 Uhr gab der Kampfmittelbeseitigungsdienst Entwarnung.