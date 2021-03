Fliegerbombe: 4.000 Regensburger müssen ihre Wohnung verlassen

In Regensburg-Kumpfmühl müssen am Freitag gut 4.000 Menschen bis Mittag ihre Wohnungen verlassen. Ab 11 Uhr beginnt die Evakuierung. Auch ein Altenheim mit 140 Bewohnern muss geräumt werden. In dem Stadtteil ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Sprengkörper soll am Nachmittag entschärft werden.

400 Meter Sperradius

Der Blindgänger wurde am Donnerstagmorgen bei Baggerarbeiten in einer Baugrube an der Augsburger Straße, einer wichtigen Ausfallstraße in den Stadtsüden, entdeckt. Daraufhin wurde ein Sperrgebiet mit einem Radius von 400 Metern ausgewiesen.

Gymnasium als Notunterkunft

Für die Anwohner, die während der Evakuierung keine Anlaufstelle haben, wird das nahegelegene Von-Müller-Gymnasium als Notunterkunft geöffnet. Es sollen trotzdem die Corona-Regeln eingehalten werden, so die Stadt. Außerdem hat die Stadt Regensburg ein Bürgertelefon geschaltet, das unter der Nummer 0941-50 72 326 erreichbar ist.

Hinterlassenschaft aus dem Jahr 1944

Im Dezember 1944 haben die Alliierten einen Angriff auf Kumpfmühl geflogen, große Bereiche des Stadtteils wurden damals zerstört. Seither werden dort immer wieder Blindgänger gefunden - zuletzt im vergangenen November.

60 Kilo Sprengstoff

Bei dem Sprengkörper, der jetzt an der Augsburger Straße entdeckt wurde, handelt es sich um eine amerikanische, rund 250 kg schwere Fliegerbombe, einen sogenannten Zerscheller. Das bedeutet: Der Sprengkörper ist beim Aufprall aufgerissen, aber eben nicht detoniert. Der Kopfzünder enthält den Angaben zufolge noch rund 60 Kilogramm Sprengstoff.