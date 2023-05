Fliegende Intensivstation: 50 Jahre ADAC Ambulanz-Service

Der ADAC-Ambulanz-Service feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Er verfügt über eine eigene "gelbe" Luftflotte mit vier Jets, die Jahr für Jahr im Einsatz sind. Sie holen Urlauber nach Unfällen oder bei Erkrankungen und Verletzungen wieder zurück nach Deutschland. Der Flugbetrieb wird vom Airport Nürnberg unterhalten.

Steigende Zahlen an Krankenrücktransporten

Im vergangenen Jahr hat der ADAC für mehr als 9.000 erkrankte oder verletzte Urlauber einen Krankenrücktransport in eine Klinik in der Heimat organisiert. Das sind laut ADAC 59 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Krankenrücktransporte wurden für Versicherte aus Nordrhein-Westfalen (2.238), Bayern (1.470) und Baden-Württemberg (1.293) organisiert.

3.248 Versicherte wurden auf dem Luftweg zurückgebracht, entweder in einer Linienmaschine oder in einem der vier ADAC-eigenen Ambulanz-Jets. Die Ambulanz-Einheit der ADAC-Versicherungen, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, kann seit ihrer Gründung 1,159 Millionen Hilfseinsätze verzeichnen.

Deutlich mehr Krankenfälle in Reiseländern

Fast 7.000 Reisende nahmen 2022 Hilfeleistungen innerhalb Deutschlands in Anspruch. Im Ausland wurden die meisten Versicherten in den Ländern Türkei, Spanien, Österreich und Italien betreut. Unter den europäischen Reisezielen weist Österreich einen deutlichen Anstieg von rund 1.600 auf knapp 4.800 Hilfeleistungen auf. Am deutlichsten haben sich die Einsätze für Auslandskrankenversicherte und Premium- sowie Plus-Mitglieder des ADAC in Fernreisezielen wie Ägypten, USA und Thailand im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben Hauptursache

Hauptursachen für die Krankenrücktransporte per Flugzeug sind in über 60 Prozent der Fälle Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 36,7 Prozent gehen auf Unfälle zurück, besonders auf Verkehrs- und Sportunfälle. Die Ambulanzflugzeuge sind für den Rücktransport mit intensivmedizinischer Technik ausgestattet.

Der medizinisch aufwändigste Krankenrücktransport des Jahres 2022 war ein Spezialtransport aus Schweden. Zum Einsatz kam eine mobile Herz-Lungen-Maschine ECMO (Extrakorporale Membranoxygenierung). Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem eine Maschine vorübergehend die Funktion der Lunge übernimmt, also den Körper mit Sauerstoff versorgt. Der Patient, ein ADAC Plus-Mitglied, erlitt einen Myokardinfarkt und musste mehrmals vor Ort operiert werden. Dieser ECMO-Rückflug war mit großem organisatorischem, technischem und medizinischem Aufwand verbunden.

Je nach Maschinentyp kostet ein Ambulanz-Sonderflug bis zu 45.000 Euro, ein Intensivtransport von einem anderen Kontinent sogar bis zu 175.000 Euro.