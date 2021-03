Lehrer-Präsidentin: "Schulöffnungen kommen zu schnell"

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, ist mit den Ergebnissen der bayerischen Kabinettssitzung nicht zufrieden. Man könne die Schulen im Freistaat erst öffnen, wenn entsprechende Gesundheitskonzepte vorlägen, so Fleischmann im Gespräch mit dem BR.

"Wir wünschen uns auch, dass wir die Kinder möglichst oft und möglichst viel im Präsenzunterricht haben, aber das fußt auf einer Basis und die heißt Gesundheitsschutz: Impfen, Testen und Hygienemaßnahmen – wo sind die? Wo sind die flächendeckend? Wenn wir jetzt ab 15. März alle Grundschüler und Förderschüler im Präsenzunterricht haben sollen, muss das erst gewährleistet sein." BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann

Weiter sagte die Verbandspräsidentin im BR-Fernsehen: "Wir würden uns so freuen - am liebsten haben wir die Kinder in den Schulen." Aber die Schulen seien nicht gerüstet. Die Öffnungsschritte kämen "zu schnell, zu flott, wir haben nicht die Tests und nicht die Impfungen. Der maximale Gesundheitsschutz ist nicht gegeben."

Offene Schulen - das Ende der Notbetreuung?

Der BLLV möchte, dass die Staatsregierung sich die besten virologischen Kompetenzen aneignet und diese klar kommuniziere. Denn mit Angst im Kopf gehe es den Kindern nicht gut und auch den Lehrern nicht, so Fleischmann.

Dass alle anderen Schularten bei einer Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen ab Mitte März in den Wechselunterricht starten sollen, findet Simone Fleischmann in Ordnung. Diese Kinder müssten auch "endlich mal zum Zug kommen". Allerdings, so Fleischmann weiter, müsse dann klar sein, dass Schulen dann keine Notbetreuung mehr anbieten könnten. "Das schaffen wir nicht mehr."

Unklar: Impfbereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer

Beim Impfen der Lehrkräfte will die BLLV-Präsidentin weiterhin die Freiwilligkeit voranstellen. Sie sei überzeugt, dass sich ganz viele Lehrerinnen und Lehrer impfen lassen wollen, um sich und ihre Schülerinnen und Schüler zu schützen.

Laut bayerischer Staatsregierung wird der Präsenzunterricht bei einer Inzidenz von unter 50 auf alle Grundschüler und Förderschüler ausgeweitet. Wechselunterricht ist in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 an allen weiterführenden Schulen vorgesehen.

Auch der Deutsche Lehrerverband ist skeptisch

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat sich teilweise unzufrieden mit den Beschlüssen zur Schulöffnung gezeigt. Im BR-Interview beklagte er, dass es kein fertiges Schnelltestkonzept gibt. Es sei absolut sinnvoll und wichtig, auch Kinder unter 15 Jahren zu testen und auch in Landkreisen mit Inzidenzen über 100 zu testen, denn auch dort werden die Abschlussklassen unterrichtet.

Meidinger befürwortet auch, dass Grundschüler getestet werden, weil infizierte jüngere Kinder zwar oft weniger oder gar keine Symptome zeigten, trotzdem aber ansteckend sein könnten. Grundsätzlich befürwortet der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes aber das Inzidenzprinzip: "Ich finde es schon richtig, dass man den Schulbetrieb an Inzidenzen koppelt, und die müssen auch regional verschieden sein."