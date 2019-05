vor 20 Minuten

Fleischmann im Amt als BLLV-Vorsitzende bestätigt

Simone Fleischmann bleibt an der Spitze des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV). Die rund 600 Delegierten bestätigten am Freitag in Würzburg das bisherige Präsidium für weitere vier Jahre im Amt.