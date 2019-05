Fleischmann fordert null Toleranz bei Angriffen auf Lehrer

BR: Die Delegiertenversammlung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) findet statt unter dem Motto: "Herz, Kopf und Hand" - und gleichzeitig hören wir in den letzten Tagen, dass in Weiden eine Lehrerin geschlagen und verletzt wurde, dann von von einer Mutter in Lichtenfels, die zu ihrem Kind an der Fleischtheke gesagt hat, wenn du nicht lernst, dann endest du da. Wird der Druck auf die Schule immer größer?

Fleischmann: Wir sehen uns als einzige staatliche Institution, die die Chance hat, die Gesellschaft von morgen zu bilden, zu erziehen und auch zu fördern. Auf allen Ebenen. Und die Frage, die wir uns stellen ist: Wie kann es gehen?

Und wir glauben einfach, dass an kleinen Rädchen im Schulsystem zu drehen, nicht mehr reicht, sondern wir müssen groß denken. Und zwar haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir eine Schule von morgen wollen, dass wir uns unter der Überschrift "Herz, Kopf und Hand" ganzheitliche Bildung vorstellen und daran arbeiten wir, weil wir glauben, dass Schule sich ganzheitlich ändern muss.

BR: Diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, ist das ein neuer Druck oder ist das schon so bekannt?

Fleischmann: Es geht darum, dass Lehrerinnen und Lehrer keinesfalls Angriffsfläche sein dürfen von Grenzüberschreitungen. Sie dürfen keine Angriffsfläche sein, wenn Eltern spüren, dass die Kinder im System nicht zurechtkommen. Wir wollen hier eine Null-Toleranz-Politik, wir wollen eine Verschärfung der Gesetzgebung. Es darf keinesfalls geduldet werden, dass eine Kollegin physisch oder psychisch angegriffen wird oder im Netz diskreditiert wird.

BR: Hat das etwas mit ganzheitliche Erziehung zu tun, die sie vorher angesprochen haben, dass eben diese Grenzüberschreitungen im Idealfall auch weniger werden?

Fleischmann: Wenn wir eine starke Beziehung zu den Kindern leben, wenn wir als ganze Menschen gesehen werden - das ist etwas, was die Kinder übrigens wollen: Lehrerinnen und Lehrer sollen ganze Menschen sein, von Kopf bis Fuß für sie da sein. Und wenn wir das leben könnten, dann würden wir ganz intensive Beziehungen leben, dann würden wir die Kinder gut kennen lernen mit ihren Stärken und Schwächen. Und dann würden wir so manche Krise besser gemeinsam bewältigen.

Aber viel wichtiger ist, dass wir gemeinsam mit den Eltern in ein Boot müssen. Wenn Eltern die Schule immer erleben als die Institution, die Berechtigungen zuweist, die Noten hergibt, die dem Kind nicht das ermöglicht, wozu es eigentlich in der Lage ist, dann ist das ein Konkurrenzverhältnis und kein Gemeinsames. Was wir wollen, ist, gemeinsam den Schülerinnen und Schülern, die beste Zukunft bieten. Und dann heißt es auch hier: Gemeinsam zwischen Eltern und Lehrern an der Karriere, an dem Glück - so will ich's mal nennen - der Kinder arbeiten.