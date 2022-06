Fleischlos glücklich: Franken sind vegane Grillmeister

Tierwohl spielt eine große Rolle

Paul Ernst, Michael Grubauer, Sascha Murbacher und Alexander Romig kennen sich über ihre Arbeit in einer Betriebskantine. Als sie gefragt wurden, ob sie an der Meisterschaft teilnehmen möchten, sagten sie spontan zu. Sie sind selber weder reine Vegetarier noch Veganer, doch sie kreieren gerne Neues. Außerdem ist den Küchen-Kumpels nicht nur die Verarbeitung der Nahrungsmittel wichtig, sondern auch deren Herkunft. Alexander Romig liegt besonders das Tierwohl am Herzen: "Ich esse höchstens ein- oder zweimal Fleisch pro Woche, ansonsten bevorzuge ich vegetarische und vegane Gerichte. Da gibt es mittlerweile eine große Auswahl an leckeren Alternativen", sagt der 51-jährige Nürnberger.

Zahl der Flexitarier wächst

Diese Einstellung liegt voll im Trend. Denn die Zahl der Menschen, die den Tieren und der Umwelt zuliebe nur noch selten Fleisch isst, nimmt zu. In Deutschland machen diese sogenannten Flexitarier laut Veganz-Ernährungsstudie rund 30 Prozent aus. In Österreich liegt ihr Anteil sogar noch etwas höher. Wer seinen Fleischkonsum reduziert, will damit meist auch gesünder leben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zitiert Studien, wonach das Risiko für Herz-Kreis-Krankheiten und Diabetes sinkt, wenn man viel Getreide, Gemüse und Obst isst. Dem gegenüber sorge ein hoher Anteil an rotem Fleisch und Fleischerzeugnissen für ein erhöhtes Risiko an Darmkrebs zu erkranken.

Pflanzlich Grillen hat mehrere Vorteile

Vegane Grillgerichte sind gut für die schlanke Linie, sagt Sascha Murbacher. Außerdem sei das Grillen an sich eine fettarme Möglichkeit des Garens und mache natürlich im Sommer besonderen Spaß. Praktisch ist auch, dass man nach der Zubereitung nicht viel Spülen und Aufräumen muss, sondern nur den Rost reinigt. Der Pokal für die ersten deutschen veganen Grillmeister wurde übrigens vom Verein German Barbecue Association übergeben, der die Meisterschaft veranstaltet hat. Denn der Verein möchte die Grill- und Barbecue-Kultur in Deutschland fördern, sowie den Freizeitwert des Grillens als Kulturgut pflegen. Ihren Titel wollen die fränkischen Kitchendudes im nächsten Jahr auf jeden Fall mit neuen Ideen verteidigen.