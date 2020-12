Fleischkonzern Vion schließt Nocker-Standort in Germaringen

Zum Ende des Jahres schließt der Fleischkonzern Vion den Traditionsstandort der Firma Nocker in Germaringen bei Kaufbeuren. Den 80 betroffenen Mitarbeitern will das Unternehmen nach eigenen Angaben Stellen an anderen Vion-Standorten anbieten.

Angespannte Lage auf dem Fleischmarkt

Als Gründe für die Schließung nennt das Unternehmen unter anderem die angespannte Lage auf dem Fleischmarkt in Deutschland und Europa und die Ausfälle durch die coronabedingt geschlossene Gastronomie.

Auch den Rückzug langjähriger Partner im Einzelhandel und den enormen Preisdruck auf dem Rohstoffmarkt für Schweinefleisch sowie die Zahlungsausfälle durch Insolvenzen von Kunden listet Vion als Gründe auf.

Nocker: Größter Arbeitgeber in Germaringen

Der Fleischverarbeiter Nocker war mit seinen 80 Mitarbeitern bislang der größte Arbeitgeber in dem 4.000-Einwohner-Ort Germaringen. Der Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren wurde 1930 von dem Handwerksmeister Otto Nocker gegründet.

2014 wurde das Traditionsunternehmen von der Lutz Fleischwaren Gruppe übernommen und 2017 nach deren Insolvenz in die Vion Food Gruppe integriert. Im Jahr 2017 erwirtschaftete der Betrieb nach eigenen Angaben einen Umsatz von 31,8 Millionen Euro.

Die äußeren Einflüsse und der enorme Wettbewerbsdruck hätten aber dazu geführt, dass die Ertragslage dauerhaft defizitär gewesen sei, heißt es von Vion.