Fleischbranche in Unterfranken: Gewerkschaft übt Kritik

In einem offenen Appell hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am heutigen Mittwoch Bundestagsabgeordnete aus dem Raum Aschaffenburg und Würzburg dazu aufgefordert, in Berlin für das geplante Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft zu stimmen. Das geplante "Arbeitsschutzkontrollgesetz" könne die Fleischbranche stärken.

Zahl der Betriebe hat sich stark verringert

Nach Angaben der Arbeitsagentur sank die Zahl der Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis Aschaffenburg innerhalb von 20 Jahren um 58 Prozent. Von 84 Betrieben im Jahr 1999 gibt es heute nur noch 35.

Auch in der Stadt Aschaffenburg hat sich demnach die Zahl der Betriebe im genannten Zeitraum ungefähr halbiert – von 27 Betrieben im Jahr 1999 auf heute nur noch 15. Im Regierungsbezirk Unterfranken ging die Betriebszahl im selben Zeitraum von 470 auf 217 zurück.

Durch Gesetz soll Stammbelegschaft aufgebaut werden

"Diese Konzentration hat dazu geführt, dass reguläre Stellen verloren gingen und Arbeiten an Subunternehmen ausgelagert wurden – zu prekären Bedingungen", betont Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG-Region Unterfranken.

Die Zahl sozialversicherungspflichtiger Fleisch-Jobs sank laut Arbeitsagentur im Regierungsbezirk Unterfranken binnen 20 Jahren um 33 Prozent – während die reguläre Beschäftigung in allen Branchen insgesamt um 24 Prozent zulegte. "Mit Hilfe des neuen Gesetzes muss nun die Stammbelegschaften wieder aufgebaut und die Mitbestimmung gestärkt werden", so Ocak. "Das führt zu höheren Löhnen. Sozialabgaben und Steuereinnahmen steigen."

Nach dem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums sollen ab 1. Januar 2021 Werkverträge und ab 1. April 2021 Leiharbeit in Fleischbetrieben mit mehr als 49 Personen verboten werden.

Ermittlungen bei zwei unterfränkischen Betrieben

Erst gestern wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg bei zwei unterfränkische Schlachtbetrieben ermittelt. Sie stehen im Verdacht Geld veruntreut zu haben. Die zwei Schlachthöfe in Aub im Landkreis Würzburg und Grünsfeld im Landkreis Main-Tauber stehen im Verdacht, über Scheinfirmen in der Slowakei Arbeiter beschäftigt zu haben. So haben die Betriebe die Sozialversicherungsabgaben für die Arbeiter nicht geleistet.

Auf Nachfrage bestreitet der Geschäftsführer des Auber Betriebs, von dem System gewusst zu haben. Die Ermittlungen sind Teil eines größeren Verfahrens gegen ein Unternehmen im Augsburger Raum.