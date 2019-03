Fleisch online kaufen – praktisch, günstig, nachhaltig?

60 Freilandschweine hält Johannes Buchner im mittelfränkischen Scheinfeld. Der konventionelle Landwirt hat sich damit einen Traum erfüllt. Aber Freilandschweine bedeuten viel Arbeit. Wer kauft ihm das teure Fleisch ab?

"Ich habe viele Metzger angefragt und gemerkt, dass kein Interesse da ist. Deswegen muss ich die Schweine selbst vermarkten." Landwirt Johannes Buchner

Das macht er im eigenen Hofladen, zudem beliefert er auch Kunden. Dann stößt er auf eine Vermarktungsplattform im Internet: KaufeinSchwein.de. Das Versprechen: Fleisch aus artgerechter Haltung. Strohschweine, Bioschweine, Freilandschweine, vom Landwirt der Wahl. Online zu bestellen direkt nach Hause.

Das Konzept: erst wenn ein Tier komplett verkauft ist, wird es geschlachtet und das Fleisch verschickt. Crowdbutching heißt das. Die Grafik auf der Webseite zeigt, wie viel Prozent des Schweins schon bestellt sind.

Das Fleisch ist viel auf der Straße

Landwirt Buchner, der einzige aus Bayern von insgesamt neun Schweinehaltern, liefert seine Tiere zum 40 Kilometer entfernten Schlachthof nach Aub. Dort sitzt die Firmenzentrale der Crowdbutching.com GmbH, gegründet von einem niederländischen Startup-Unternehmer. Von hier werden die Schlachtkörper nach Überlingen am Bodensee gefahren, rund 300 Kilometer, dort verarbeitet, portioniert und vakuumverpackt und von hier aus verschickt man die Pakete mit Frischfleisch mit GoExpress gekühlt an Kunden in ganz Deutschland.

Nachhaltig ist das nicht, kritisiert Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale Bayern. Allerdings sei es in der Schlachtbranche üblich, Fleisch über weite Strecken zu transportieren.

Für Bauern ein interessantes Geschäftsmodell

Für Landwirt Buchner rechnet sich die Online-Vermarktung. Den Preis bestimmt er selbst: 500 Euro pro Tier, mit etwa 110 Kilo Schlachtgewicht. Das ist fünf mal so viel, wie wenn er es an den Schlachthof direkt verkaufen würde. Diesen Preis braucht er aber, um seine Tiere kostendeckend so artgerecht zu halten. Allerdings bringt er nicht jedes Tier einzeln zum Schlachten, wenn es online verkauft ist. Der Online-Vermarkter will von ihm große Lieferungen: 20 Schweine auf einmal. Das macht wirtschaftlich gesehen für alle Beteiligten Sinn, dem Verbraucher wird allerdings eine Individualität vorgegaukelt, die es in diesem Falle aber nicht gibt.

Was zahlt der Verbraucher für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung?

Ein 3,6- Kilo-Paket von den Freilandschweinen von Johannes Buchner, mit 15 Mahlzeiten für zwei Personen, kostet 79,95 Euro plus Versandkosten. Zu teuer? Bereits nach 3 Tagen sind die 20 Schweine von Johannes Buchner im Internet verkauft! Erst im Juni kann er den Online-Händler das nächste Mal beliefern. Die Preise für die Pakete sind individuell, je nachdem, von welchem der neun Bauern die Schweine kommen.

Bundespreis "Zu gut für die Tonne“

2018 hat das Crowdbutching-Konzept den Bundespreis "Zu gut für die Tonne" erhalten. Denn das Fleisch gibt es nur als Mischpaket. Vom Rückensteak, über Bauchspeck, Würste bis hin zum Gulasch. Die Vermarkter werben damit, dass möglichst das ganze Schwein verwertet wird. Innereien werden zu Tierfutter verarbeitet, die Leber geht in die Leberwurst. Das ist aber nichts Besonderes, sagt Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale Bayern:

"Damit sollte man nicht werben. Es ist völlig normal, dass Schweine in einem Schlachthof verwertet werden. Vom Rüssel über die Ohren, die nach China exportiert werden, bis zu den Borsten. Dass nichts in der Tonne landet, ist Standard." Verbraucherberaterin Jutta Saumweber

Fleisch online kaufen – ja oder nein?

Generell nimmt der Kauf von Lebensmitteln im Internet zu. 2015 haben laut einer Untersuchung neun Prozent der Internetkäufer auch Lebensmittel online gekauft, 2017 waren es bereits 28 Prozent. Wie viel davon Fleisch ist, darüber gibt es keine Angaben.

Für Landwirte ist kaufeinschwein.de und Co. jedenfalls eine gute Möglichkeit, hochwertiges Fleisch zu vermarkten. Kunden müssen sich aber bewusst sein, dass die Transportwege – wie bei vielen Internetkäufen – nicht nachhaltig sind. Verbraucherberaterin Jutta Saumweber hat sich für die BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt ein Paket bestellt. Ihr Fazit:

"Das Fleisch schmeckt gut, die Preise sind angemessen, die Tierwohlkriterien der beteiligten Betriebe scheinen sehr hoch zu sein, das Online-Angebot erscheint transparent. Allerdings sollte man den Kunden nicht vorgaukeln, dass für sie individuell ein Tier geschlachtet wird." Verbraucherberaterin Jutta Saumweber