Fledermaus statt Glamour: Bauernhof-Kino in Kleinlosnitz startet

Die alte Scheune im oberfränkischen Bauernhof-Museum Kleinlosnitz bei Zell im Landkreis Hof wird ab Mittwoch zum Kinosaal. Beim "Bauernhof-Kino" werden bis Samstag Dokumentar- und Spielfilme rund um das Leben auf dem Land gezeigt. Matthias Fanck, der Enkel des Bergfilm-Pioniers Arnold Fanck, organisiert die Filmreihe zusammen mit Museumsleiter Bertram Popp bereits zum 16. Mal.

Bauernhof-Kino: Dokumentarfilme eröffnen Filmreihe

Gepolsterte Stühle auf ansteigenden Sitzreihen vor der großen Leinwand mit einer professionellen Licht- und Soundtechnik sorgen für ein Kino mit besonderer Atmosphäre, so Fanck: "Wir haben zwar keinen Glitzer und Glamour. Dafür fliegt bei uns manchmal eine Fledermaus vor dem Filmprojektor vorbei." Jeden Abend sind ab 19 Uhr zwei lange Filme zu sehen und zum Abschluss am Samstag gibt es einen Kurzfilmabend mit Livemusik vom Weltmusik-Trio "Trigane" aus Nürnberg.

Eröffnet wird das "16. Bauernhof-Kino" mit zwei Dokumentarfilmen: "Alles, was man braucht", eine Doku von 2021 über neue Einkaufsmöglichkeiten auf dem Land sowie die Doku "Kühe auf dem Dach", die das karge Leben in den Alpen in der Schweiz beleuchtet. Am Donnerstag wird der mehrfach ausgezeichnete Film "Land des Honigs" über eine Wild-Imkerin in Mazedonien gezeigt sowie aus Frankreich "Bovines – Kühe". "Das ist eine filmische Meditation über eine französische Kuhherde", erklärt Fanck.

Historische Filme am Freitag in Kleinlosnitz

Der Freitag steht ganz im Zeichen von historischen Filmdokumenten: Der sowjetische Stummfilm "Die Frauen von Riasan" aus dem Jahr 1927 und der fast 50 Jahre alte Film "Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind", über das Leben Schweizer Bergbauern zwischen Tradition und Umbruch.