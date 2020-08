Fledermaus-Retterin lebt mit 25 Fledermäusen in Scheinfeld

Beatrix, das braune Langohr, Schützi, die seltene Zweifarbfledermaus und die kleine Birni, eine Mückenfledermaus, das sind nur drei der insgesamt 25 Fledermäuse, mit denen sich Jana Stepanek ihr Haus teilt. Seit über 30 Jahren kümmert sich die Diplombiologin um kranke und verletzte Tiere. Einige sind ausgehungert von einem Langstreckenflug, andere sind Katzen zum Opfer gefallen und wieder andere sind noch ganz kleine Findlinge. "Sie haben dann einfach noch nicht ausreichend Gewicht und müssen aufgepäppelt werden", sagt Stepanek.

Mückenfledermaus Birni – kleinste Art in Bayern

Ihr besonderes Sorgenkind ist Birni. Die Mückenfledermaus ist eine der kleinsten in Bayern vorkommenden Arten. Seit rund einer Woche lebt Birni nun bei Jana Stepanek in der Auffangstation. Bis sie wieder ausgewildert werden kann, wird es jedoch dauern. Man sieht schon, dass sie es nicht leicht gehabt hat, erklärt Stepanek und hält Birni vorsichtig mit den weißen Handschuhen fest. Eine Katze habe sie im Maul gehabt und das Flügelchen sowie ihr Beinchen sind dabei stark verletzt worden. Mit einem speziellen Hautkleber und Streichhölzern hat sie den Flügel und das Bein stabilisiert, damit der Bruch verheilen kann. Besonders, wenn Fledermäuse sehr klein oder verletzt sind steht jeden Tag, füttern, wiegen und messen auf dem Programm. So sehe Stepanek, ob sich der Zustand bessert oder die Behandlung verändert werden müsse. Birni ist nur drei Zentimeter klein und mit 4,32 Gramm noch zu schwach, um mit dem Flugtraining zu beginnen.

Schützi, die seltene Zweifarbfledermaus

Fitter ist dagegen schon Schützi. Er ist eine seltene Zweifarbfledermaus, zu erkennen unter anderem an seinem typischen Fauchen, erklärt die Diplombiologin. Noch bevor sie Schützi gesehen habe, wusste sie, dass es sich um etwas Besonderes handeln muss. Denn auch Schützis Finder berichteten der Biologin schon am Telefon von seinem auffälligen Fauchen. Nun solle er noch ein oder zwei Tage bei ihr trainieren und dann dürfe er wieder hinaus in die Freiheit.

Trainingsraum für Fledermäuse

Bei einigen Fledermausarten müsse man jedoch aufpassen, dass sie, bevor man sie rauslässt, nicht zu dick werden. Deswegen hat Jana Stepanek in ihrem Gästezimmer einen Trainingsraum eingerichtet. Dort drehen die Fledermäuse bis zu 150 Runden am Tag. Denn, Voraussetzung um ausgewildert zu werden ist, sie müssen selbstständig vom Boden starten, zehn Minuten am Stück fliegen und den Eingang des Fledermauskastens von alleine wieder finden.

Handaufzucht Uli lebt im Gartenhaus

Aber nicht alle Fledermäuse verlassen die Auffangstation wieder. Im Gartenhäuschen wohnt Uli die Mausohrfledermaus. Er ist Dauergast seit ihn die Biologin vor einem Jahr von Hand aufgezogen hat. Mit einer Spannweite von bis zu 40 Zentimetern gehört Uli zur größten Art in Bayern. Anders als die anderen Schützlinge von Jana Stepanek wird er aber vermutlich den Rest seines Lebens bei der Fledermausretterin verbringen, weil er nicht so gut fliegen und sich deswegen in der Wildnis nicht selbst versorgen kann.

Batnight 2020

Am Wochenende findet wieder die sogenannte Batnight statt. Bei dem Angebot vom Landesbund für Vogelschutz und dem Naturschutzbund gibt es zahlreiche Veranstaltungen, bei denen Fledermäuse beobachtet werde und Besucher vieles über die Jäger der Nacht erfahren können.