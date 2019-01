Flauschiger Nachwuchs: Alpaka-Babys im Augsburger Zoo

Das hellbraun-weiße Fohlen kam vor zwei Wochen auf die Welt. Die kleine Stute hat zwar noch keinen Namen von ihren Pflegern bekommen, aber dafür hat sie jede Menge Spielkameraden: Erst im November hatte die Alpaka-Herde Zuwachs bekommen, außerdem gibt es zwei weitere Jungtiere.

Baby-Alpaka meist mittags zu sehen

Wer das flauschige Alpaka-Mädchen im Zoo besuchen will, kommt am besten gegen Mittag. Kälte und Schnee stören die Tiere übrigens nicht: Sie sind in Südamerika wesentlich frostigere Temperaturen gewohnt. Insgesamt leben im Augsburger Zoo jetzt neun Alpakas. Eins der Nachwuchstiere, der Hengst, muss die Herde aber wohl bald verlassen: Er kommt in einen anderen Zoo, damit keine Rivalität mit seinem Vater, dem Hengst der Herde, entsteht.