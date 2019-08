Flashmob als Heiratsantrag am Würzburger Hauptbahnhof

Kristy Butry hat keinen blassen Schimmer, was sie gleich erwartet, als sie im Zug von Frankfurt nach Würzburg sitzt. Für drei Monate war die professionelle Tänzerin und Tanzlehrerin in Los Angeles. Sie hat sich dort beruflich weitergebildet. Als ihr Zug gegen 13.07 Uhr in Unterfranken ankommt, erwartet sie dort ein Flashmob von 60 Tänzerinnen und Tänzern. Und ihr Freund macht Kristy Butry einen Heiratsantrag.

Das Ja-Wort beim Flashmob

Den USA-Aufenthalt seiner Freundin hat der Würzburger Fotograf Khoa Doan genutzt, um den Flashmob mit Heiratsantrag zu organisieren. In der Bahnhofshalle angekommen, empfangen die ersten Tänzer Kristy Butry. Es läuft "Another Day of Sun" aus dem Film "La La Land". Über 60 Tänzerinnen und Tänzer sind gekommen. Viele von ihnen trainieren in der Tanzschule "Dance Encore" in Würzburg. Aber auch aus Bayreuth, München und Nürnberg nehmen Tänzer an dem Flashmob teil. Mit allen Teilnehmenden hat Kristy Butry zuvor schon zusammengearbeitet.

Zwei Monate Arbeit für Flashmob

Choreographiert hat den Flashmob der Tanzlehrer Terry Stuart zusammen mit Antragssteller Khoa Doan. Über zwei Monate haben sie und die Tänzer für den Heiratsantrag trainiert. Khoa Doan und Kristy Butry sind seit fünf Jahren zusammen. Zum Flashmob mit Heiratsantrag waren auch Familienangehörige und Freunde gekommen. "Ich bin einfach überglücklich", sagt Tänzerin Butry, die ihrem Freund am Ende des Flashmobs mit "Ja" antwortete.