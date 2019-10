Flaschenpost – Finder bringt Brief aus Norwegen nach Würzburg

Im März warf der Würzburger Tourist Georg Götz eine Flaschenpost vor der norwegischen Küste ins Meer warf. Drei Monate später holte Richard Varga die Flasche vor den Lofoten, also gut 1.000 Kilometer weiter nördlich, aus dem Meer. Varga hat die Flasche nun per Kanu persönlich über Nordsee, Rhein und Main nach Würzburg gebracht.

Bocksbeutel geht vom Postschiff aus über Bord

Dass Georg Götz und seine Frau Theresia eine Antwort auf ihre Flaschenpost bekommen würden, das hätten sich die beiden nicht träumen lassen. Im März das Ehepaar Götz eine Reise mit dem Postschiff durch Norwegen gemacht. Gegen Ende der Reise kam Georg Götz die nicht ganz ernst gemeinte Idee, eine fränkische Flaschenpost zu verschicken.

Antwort kam über Soziale Netzwerke

Götz schrieb damals ein paar Zeilen auf Deutsch und Englisch, in denen er den Finder bittet, ihm doch eine Nachricht zu senden. Er fügte eine Visitenkarte hinzu und warf den Bocksbeutel ins Meer. Drei Monate später bekam er via Facebook die Nachricht, dass seine Flaschenpost auf den Lofoten gefunden worden war. Sein Brief war gut 1.000 Kilometer in einem Bocksbeutel unterwegs gewesen. Der 40-jährige Richard Varga hatte die Flaschenpost gefunden.

Glücklicher Zufall führt Finder geradewegs nach Würzburg

Da Götz den Finder Richard Varga persönlich kennenlernen will, bleiben die beiden in Kontakt. Wie sich herausstellt, plant dieser, mit dem Kanu von Norwegen über die Nordsee, den Rhein, den Main und die Donau bis nach Ungarn zu paddeln. Varga, ein gebürtiger Ungar, lebt seit einigen Jahren in Norwegen. Mit seiner Aktion will er Spenden für kranke Kinder sammeln.

Frankenwein mit auf dem Weg

Schließlich legt das Kanu von Richard Varga in Würzburg an. Varga übergibt dem Ehepaar Götz die Flaschenpost und erhält zum Abschied eine Flasche Frankenwein – natürlich im Bocksbeutel. Dieser Wein wird den Kanuten nun auf den restlichen 800 Kilometern den Main und die Donau hinab bis nach Budapest begleiten.