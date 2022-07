Flaschenmangel und teureres Bier: Brauereien in der Bredouille

Auf dem Parkplatz des Brauereigasthofs Grosch in Rödental ist viel los. Die Kunden parken ihre Autos vor einem großen Banner mit der Aufschrift "Bierabholer: Erste Reihe!" Aus einem Kühlanhänger verkauft das Personal das Bier in Kisten oder in Sechserträgern. Das Bier gibt es nur hier zu kaufen, in Super- oder Getränkemärkten ist es nicht zu finden.

Rückzug bewusster Schritt

Für Inhaber Christof Pilarzyk war es ein bewusster Schritt, sein Bier aus dem Handel zu nehmen. Für die kleine Brauerei sei es zuvor ein sehr großes Problem gewesen, das Leergut und die Kästen zurückzubekommen, erzählt er. Der Sortieraufwand mit vielen fremden Flaschen sei enorm gewesen. Außerdem musste das Unternehmen immer wieder neue Kästen und Flaschen nachkaufen. Man habe sich daher dafür entschieden, "back to the roots" zu gehen und das Bier nur noch an Selbstabholer zu verkaufen.

Niedriges Pfand schon lange Thema

Das Pfandproblem ist schon lange ein Thema. Bei der Brauerei Grosch zahlen Kunden bereits seit einigen Jahren neun oder zehn Euro Pfand für einen Kasten Bier. Das herkömmliche Pfand von acht Cent für eine normale Bierflasche und 1,50 Euro für einen leeren Kasten decke die Kosten nicht im Geringsten, sagt Pilarzyk. Seit der Erhöhung des Pfands auf zehn Euro und dem Schritt aus dem Handel bekomme die Brauerei seine Kästen und leeren Flaschen einfacher wieder zurück. Das Konzept kommt an, ein Kunde nimmt sogar eine Fahrzeit von 20 Minuten auf sich, um den leeren Kasten abzugeben und sein Pfand wiederzubekommen, erzählt er beim Ausladen auf dem Parkplatz.

Preisdruck für kleine Brauereien im Handel

Für die kleine Brauerei "Der Grosch" in Rödental hat sich der Verkauf über den Handel wirtschaftlich nicht mehr rentiert, erklärt Inhaber Pilarzyk. Wenn der Selbstkostenpreis für einen Kasten Bier zwischen 16 und 20 Euro liege, könne er den Kasten nicht für die teilweise vom Handel geforderten zehn oder 13 Euro abgeben. So mache er bereits Verlust, wenn der Kasten den Hof verlasse. Hinzu komme, dass das Leergut oft nicht den Weg zurückgefunden habe und so nochmals Kosten entstanden seien.

Pfandproblem flächendeckendes Thema

Das Pfandproblem der Brauereien kennt Georg Rittmayer nur zu gut. In seiner Brauerei in Hallerndorf füllt er neben seinem eigenen Bier auch für rund 30 andere Betriebe ab. Als Präsident des Verbands der Privaten Brauereien in Bayern kennt er die Lage der Mitglieder genau. Jeder kämpfe mit gestiegenen Preisen für die Rohstoffe, sagt er beim Rundgang über das Gelände, wo sich haushohe Türme aus Bierkisten stapeln.

Durch den russischen Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Energiepreise haben sich die Kosten für neue Bierflaschen nochmals erhöht. Zuvor kostete eine herkömmliche Bierflasche im Einkauf etwa 15 Cent, inzwischen bis zu 21 Cent. Der Verlust für die Brauereien durch nicht zurückgegebene Flaschen wird somit noch größer.

Preisspirale lässt Bier teurer werden

Die Preisspirale wird auch das Bier bis zum Jahresende noch deutlich teurer werden lassen, ist sich Verbandspräsident eorg Rittmayer sicher. Preise um 20 Euro pro Kasten ohne Pfand sind für ihn durchaus realistisch. Dass kleinere Brauereien ihr Bier aus dem Handel nehmen und wieder ausschließlich selbst verkaufen, begrüßt Rittmayer. Zum einen verdienen die Brauereien durch den Direktverkauf am meisten an ihrem Bier. Zum anderen sei der Bierkauf in der örtlichen Brauerei nachhaltig und in Sachen Umweltschutz sehr viel besser, als wenn Bier durch ganz Deutschland gefahren werde.

Verbraucher können helfen

Kurzfristig können auch die Kunden mithelfen, das Flaschen-Dilemma für die Brauereien abzumildern. Dazu genüge oftmals schon ein Blick in den Keller und die Bierkästen, so Rittmayer. Gerade vor der anstehenden Urlaubszeit sei es wichtig, dass leere Kästen den Weg zurück in den Handel oder zu den Brauereien fänden. Auch halb leere oder Kästen, in denen einzelne Flaschen fehlen, werden dankend angenommen. Am besten sei es natürlich, wenn die leeren Bierflaschen auch in den dazugehörigen Kästen als Pfand zurückkommen, so Rittmayer.

Selbstverkauf lohnender Schritt

Für die Brauerei Grosch in Rödental zahlt sich die Entscheidung aus, das Bier wieder selbst zu verkaufen, so Inhaber Pilarzyk. Es sei wie früher. Dieses Konzept sei das einzige, mit dem kleine Brauereien wie "Der Grosch" überleben könnten. So würden sich auch Investitionen wie in ein neues, modernes Brauhaus rechnen, das mit der Hälfte der bisherigen Energie auskommt.