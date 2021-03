Flammen zerstören Wohnhaus in Wilhermsdorf

Beim Brand in einem Einfamilienhaus ist in Wilhermsdorf (Lkr. Fürth) in der Nacht zum Mittwoch (17.03.21) großer Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer kurz vor zwei Uhr im unbewohnten Spitzboden des Hauses in der Neustädter Straße in Wilhermsdorf aus. Die beiden Bewohner des Hauses bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Meterhohe Flammen im Dachstuhl, herabfallende Trümmer

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen meterhohe Flammen aus dem Dachstuhl. Weil im Inneren Trümmer bereits herabfielen, hätten die etwa 100 Feuerwehrleute die Flammen von außen bekämpfen müssen, sagte der Pressesprecher der Polizei, Frank Stegmann.

Haus ist unbewohnbar, der Sachschaden hoch

Wie es zu dem Wohnhausbrand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 300.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnten Feuerwehrleute aus Wilhermsdorf und von umliegenden Freiwilligen Feuerwehren jedoch verhindern. Auch viele Kräfte des Rettungsdienstes waren im Einsatz.