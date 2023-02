Aufregung um Flamingo in der Donau

Für die Beamten in der Polizeiinspektion Neu-Ulm ist er schon ein alter Bekannter: Der Flamingo, der nun wieder im Thalfinger See und in der Donau gesichtet wurde. Bereits seit mehreren Jahren erkundet das Tier den Bereich rund um das baden-württembergische Langenau und taucht dabei auch immer wieder in bayerischen Gewässern auf.

Kalte Temperaturen keine Gefahr für den Vogel

Angesichts der kalten Temperaturen haben sich wieder vermehrt Bürger bei der Polizei gemeldet. Sie sorgten sich wegen der Kälte offenbar um das Wohl des Flamingos. Die Beamten können aber Entwarnung geben: Nach Auskunft eines Naturschützers bestehe für das Tier keinerlei Gefahr, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Flamingos leben nicht nur in den Tropen

Flamingos gelten oft als tropische Vögel. Tatsächlich leben sie aber auch in kalten Zonen sowie im Hochgebirge auf mehreren tausend Metern Höhe. Zu ihrem Verbreitungsgebiet gehören Patagonien und die Anden in Südamerika.