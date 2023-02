Flächenverbrauch: Von diesen Ländern kann Bayern etwas lernen

Im bundesweiten Vergleich sieht Bayern beim Flächenverbrauch schlecht aus. Kein anderes Bundesland nimmt in absoluten Zahlen so viel neue Fläche für Siedlungen, Gewerbe und Verkehr in Anspruch wie Bayern. Zuletzt waren es rund zwölf Hektar pro Tag. Seit 2018 ist der Flächenverbrauch sogar gestiegen, obwohl sich die Staatsregierung eigentlich damals zum Ziel gesetzt hatte, ihn auf fünf Hektar pro Tag zu halbieren.

Grüne wollen Flächenverbrauch verbindlich begrenzen

Die Landtags-Grünen haben einen Gesetzesentwurf angekündigt, mit dem der Flächenverbrauch in Bayern verbindlich begrenzt werden soll. 2018 hatten sie dieses Ziel bereits mit dem Volksbegehren "Betonflut eindämmen" verfolgt, das jedoch vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof gestoppt wurde. Begründung: Das Volksbegehren hätte genau definieren müssen, wie die fünf Hektar pro Tag auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden sollen.

Umweltbundesamt schlägt Zertifikate-Handel vor

Das Umweltbundesamt (UBA) hat dafür bereits vor Jahren einen Vorschlag gemacht: einen Handel mit Flächenzertifikaten – ähnlich organisiert wie der CO2-Emissionshandel. Jede Kommune bekäme – abhängig von ihrer Einwohnerzahl – ein Flächenkontingent zugeteilt. Orte, die auf Ausdehnung auf der grünen Wiese verzichten, könnten dann ihre Zertifikate verkaufen und damit Geld einnehmen. Auf der anderen Seite müssten Kommunen, die mehr Freifläche zubauen wollen als ihnen zugeteilt wurde, zusätzlich Zertifikate einkaufen. Den Preis dafür würden Angebot und Nachfrage regeln.

Das System kann funktionieren

Dass dieses System funktionieren kann, hat das Umweltbundesamt schon 2018 mit einem groß angelegten Modellversuch bewiesen, an dem auch bayerische Städte teilnehmen. Detlef Grimski, beim UBA zuständig für nachhaltige Raumentwicklung, resümiert: Die Bedenken, ob Kommunen mit solch einem System umgehen könnten oder ob es zu kompliziert sei, dürften als widerlegt gelten. "Es hat alles wunderbar geklappt. Die Kommunen hatten keine Probleme, über Mengenvorgaben zu entscheiden und Alternativen auszubilden."

NRW und Niedersachen prüfen die Einführung

Allerdings hat bisher trotzdem noch kein deutsches Bundesland dieses Modell in die Tat umgesetzt. Was sich jedoch noch ändern könnte, so Grimski: "In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen steht dieser Begriff Flächenzertifikatehandel als eine Option in den Koalitionsverträgen. Was daraus wird, muss man abwarten." Kein Bundesland hat bisher eine verbindliche Begrenzung des Flächenverbrauchs eingeführt. Eine Blaupause, die man nur übertragen müsste, gibt es nicht.

Die Schweiz ist viel strenger als Deutschland

Anders ist das in der Schweiz: Im Nachbarland ist die Begrenzung für Neubauten auf der grünen Wiese deutlich strikter. Ausgangspunkt war eine radikale Volksinitiative im Jahr 2008, die so genannte Landschaftsinitiative. Sie wollte erreichen, dass in der gesamten Schweiz 20 Jahre lang kein zusätzliches Bauland ausgewiesen werden darf. Das war zwar nicht erfolgreich, veranlasste aber den Schweizer Bundesrat zu einem Vorschlag für ein stark verschärftes Raumplanungsgesetz. Das Schweizer Volk nahm diesen 2013 mit der großen Mehrheit von 62,9 Prozent an.

Baugebiete nur für echten Bedarf

Die Schweizer Gemeinden dürfen seitdem nur noch Baugebiete ausweisen, die ihrem geschätzten Bedarf für die nächsten 15 Jahre entsprechen. Wo Bauzonen überdimensioniert waren, müssen sie verkleinert werden, es wird also Baurecht auch wieder entzogen. Die Errechnung dieses Bedarfs folgt strikten Regeln, erläutert Martin Lenard vom Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung. Und die Planung wird von den Kantonen kontrolliert, die wiederum der Bundesebene Rechenschaft ablegen müssen. Natürlich tue es Gemeinden auch weh, wenn sie vorgesehene Baugebiete wieder streichen müssen, es werde aber trotzdem umgesetzt.

Spekulationsgewinne werden abgeschöpft

Seit 2014 müssen die Kantone den Schweizer Gemeinden auch die Möglichkeit geben, einen Teil der Wertsteigerung abzuschöpfen, wenn aus Ackerland ein Baugebiet wird. Diesen Gewinn darf dann nicht allein der Grundeigentümer einstecken – was den Anreiz zur Umwandlung von Feldern in Baugrundstücke mindert. Generell gibt es in der Schweiz einen strengen Schutz für Landwirtschaft auf guten Böden, die so genannten Fruchtfolgeflächen. Seit der Verschärfung des Raumplanungsgesetzes dürfen sie nur noch überbaut werden, wenn das einem überregionalen Ziel dient und es keine Alternative dafür gibt. Und wenn so ein guter Acker beansprucht wird, muss die Fläche auch optimal genutzt werden, so Lenard. Große, ebenerdige Parkplätze etwa seien in einem solchen Fall nicht zulässig.

Das Ergebnis ist zählbar: In den vergangenen fünf Jahren ist die Bauzonenfläche in der Schweiz nahezu stabil geblieben, obwohl die Bevölkerung gleichzeitig gewachsen ist. Pro Person beanspruchen die Schweizerinnen und Schweizer jetzt weniger Fläche zum Wohnen und Arbeiten.

Traditionell weniger raumgreifende Baukultur

Dass die Schweiz sparsamer mit Fläche umgeht, ist jedoch nicht nur die Folge von Gesetzen, sagt der Geograph Marco Pütz. Er hat für die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft den Einfluss der Raumplanung auf die Siedlungsentwicklung in Deutschland und der Schweiz untersucht. Und kennt die Unterschiede auch aus eigener Erfahrung – seine Doktorarbeit schrieb er 2004 an der Münchner Ludwigs-Maximilians-Universität.

"Bayern ist ein Flächenland, wo einfach Platz da ist", sagt er. In der Schweiz dagegen sei der Siedlungsraum durch die hohen Berge viel begrenzter. "Deshalb hat man es in der Schweiz traditionell in der Planungskultur, dass man mit wenig Platz auskommen muss." Ebenfalls sehr wichtig sei, dass die Schweiz ein Bahnland ist. Die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs definieren die Siedlungsschwerpunkte, so Pütz: "Zum Beispiel ist gerade ein großes neues Eisstadion in Zürich eröffnet worden - und man würde das nie draußen vor die Stadt in irgendein Gewerbegebiet stellen, sondern das steht an einem zentralen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs."

Druck durch das Schweizer Volk

Der Druck der Bevölkerung in der Schweiz ist in den Augen von Pütz ebenfalls zentral. So habe die "Kulturlandinitiative" im Kanton Zürich eine Art Baustopp für die grüne Wiese erwirkt: "Das hätte die Raumplanung selbst nicht durchbekommen, weil einfach die parteipolitischen Mehrheiten nicht da gewesen wären. Aber das Volk hat das halt so gesagt."

Kein Musterland in Deutschland

Soweit das Beispiel Schweiz. In Deutschland dagegen gibt es weniger verbindliche Regeln. Und innerhalb Deutschlands auch keine allzu großen Unterschiede, konstatiert Constantin Meyer von der in Hannover ansässigen Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft: "Wenn man sich anschaut, was die verschiedenen Bundesländer unternehmen, um die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren, stößt man eigentlich auf sehr ähnliche Herangehensweisen."

Umso erstaunlicher ist es, dass der tatsächliche Flächenverbrauch sich je nach Bundesland stark unterscheidet. Das zeigen Internetseiten wie der Kommunale Flächenrechner des Umweltbundesamtes oder der Monitor des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung. Wenn man berücksichtigt, dass Bayern das größte Bundesland ist, liegt es beim Flächenverbrauch nicht mehr an der Spitze. Beim Flächenverbrauch pro Einwohner liegen noch einige andere Bundesländer vor dem Freistaat. Viele andere aber sind beim Flächensparen besser. Ins Auge fällt der starke Unterschied zu den Nachbar-Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg, die pro Einwohner deutlich weniger Fläche verbrauchen als Bayern.

Forscher Meyer, der sich intensiv mit den statistischen Daten befasst hat, warnt jedoch vor allzu intensiven Bundesländer-Vergleichen, weil die Datengrundlage dafür aufgrund regionaler Unterschiede bei der Erfassung nicht allzu verlässlich sei.

Je teurer der Boden, desto sparsamer der Umgang damit

Generell ist der Flächenverbrauch pro Kopf in städtischen Verdichtungsräumen gering – und zwar trotz des Einwohner- und Wirtschaftswachstums in den Metropolen. Anders sieht es auf dem Land und in Gebieten abseits der Zentren aus, so Meyer: "Dort wird oftmals noch überproportional Fläche in Anspruch genommen und das Bauen auf der grünen Wiese ist immer noch ein Thema" - obwohl im Gegenzug in den Ortszentren Leerstand droht. Diese Beobachtung gelte sowohl in Bayern als auch in anderen Bundesländern. Wo Grund und Boden knapp und teuer ist, wird mit der Fläche sorgsamer umgegangen, schon aus rein wirtschaftlichen Gründen.