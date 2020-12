vor 37 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Flächenverbrauch in Bayern soll halbiert werden

In keinem anderen Bundesland wird so viel gebaut wie in Bayern: Pro Tag werden hier rund zehn Hektar Natur überbaut – etwa 14 Fußballfelder. Bis 2030 soll der Flächenverbrauch halbiert werden. Den Landtags-Grünen geht das nicht weit genug.