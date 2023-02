Flächenverbrauch: Grüne wollen gesetzliche Obergrenze

Bayern verbraucht zu viele Flächen. In den vergangenen Jahren waren es rund elf Hektar pro Tag - das entspricht mehr als 15 Fußballfeldern. Dass sich daran etwas ändern muss, darin sind sich die meisten einig. Die Staatsregierung peilt an, den Verbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2030 auf fünf Hektar pro Tag zu drosseln. Diese Zahl wurde als Richtwert festgelegt. Den Grünen geht das nicht weit genug. In einem Gesetzentwurf fordern sie, aus dem Richtwert einen Pflichtwert zu machen.

Hartmann: "Denken, bevor der Bagger kommt"

Laut Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen im Landtag, liegt der Entwurf fertig in der Schublade und soll in den nächsten Wochen eingebracht werden. "Es ist eine Vorgabe, die fünf Hektar zum Ziel hat", sagte Hartmann BR24. Man wolle sich dieser Vorgabe in Stufen über mehrere Jahre annähern. So sollen die Kommunen die Möglichkeit bekommen, sich darauf einzustellen. "Wir bräuchten dann aber auch eine Politik in ganz Bayern, die denkt, bevor der Bagger kommt", so Hartmann weiter.

Mit ihrem Ruf nach verbindlichen Zielen und weniger Freiwilligkeit erhalten die Grünen Zuspruch von ungewohnter Seite. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Günther Felßner, sagte kürzlich: "Wenn wir es freiwillig nicht schaffen, dann müssen wir ab 2030 ein verpflichtendes gesetzliches Ziel einführen." Auch der Bauernverband will den Verbrauch auf fünf Hektar pro Tag begrenzen.

Bauernverband will Ausgleichsflächen aus Baugesetz streichen

Was den aktuellen Verbrauch angeht, spricht der Verband sogar von bis zu 15 Hektar pro Tag. Das liegt daran, dass der BBV auch die ökologischen Ausgleichsflächen mit einrechnet, die bei Baumaßnahmen ausgewiesen werden müssen und somit für die landwirtschaftliche Nutzung entfallen. "Eine Idee aus dem letzten Jahrhundert" nennt Felßner die Ausgleichflächen und plädiert dafür, diese Vorgaben aus dem Baugesetz zu streichen. An diesem Punkt endet die Einigkeit zwischen Bauernverband und Grünen. Für die gelten brachliegende Flächen als wertvoll und wünschenswert für den Artenschutz, der BBV definiert sie hingegen als "verbraucht".

Bayern verbraucht deutschlandweit mit am meisten

Ein deutschlandweiter Vergleich zeigt, dass Bayern von allen Bundesländern mit am meisten Fläche verbraucht, 2019 waren es drei Quadratmeter pro Einwohner und Jahr. Nur Sachsen (4,5 qm) und Thüringen (3,3 qm) lagen damals vor dem Freistaat. Baden-Württemberg verbrauchte mit 1,6 Quadratmeter pro Einwohner nur gut halb so viel wie Bayern.

In den letzten Jahrzehnten wurde im Freistaat deutlich mehr Fläche verbraucht, als es die Entwicklung der Einwohnerzahl vermuten lässt. Zwischen 1980 und 2019 nahmen die Siedlungs- und Verkehrsflächen um mehr als 50 Prozent zu, die Bevölkerung hingegen nur um rund 20 Prozent, so eine Statistik des bayerischen Umweltministeriums. Gründe hierfür seien unter anderem ein verstärkter Bau von Gewerbeflächen sowie die Zunahme von Einpersonenhaushalten.

Flächenverbrauch ist nicht gleich Versiegelung

Das bayerische Landesamt für Statistik weist darauf hin, dass zu Siedlungen und Verkehrswege auch Grün- und Freiflächen dazugerechnet werden. Entsprechend könne man Flächenverbrauch nicht mit Versieglung wie bei Überbauungen oder Asphaltierarbeiten gleichsetzen. Laut Landesamt für Umwelt lag der Versiegelungsgrad der bayerischen Siedlungs- und Verkehrsflächen Ende 2021 bei gut 50 Prozent.

Der Flächenverbrauch in Bayern war vergangenen Donnerstag auch Gegenstand einer Debatte rund um das Landesentwicklungsprogramm (LEP) im Wirtschaftsausschuss. Dabei wiederholte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Absicht der Staatsregierung, bis 2030 nur noch fünf Hektar pro Tag zu verbrauchen. CSU-Politiker Walter Nussel störte sich am Gebrauch des Wortes "Flächenfraß". So etwas gebe es nicht. "Es gibt Flächenumwandlung", sagte Nussel. "Wenn wir in 20 Jahren zwei Millionen Menschen mehr in Bayern haben, benötigt es Infrastruktur, Siedlungen, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten."

Grüne und Bauernverband können sich Volksbegehren vorstellen

Die Grünen sehen den Ansatz der Freiwilligkeit als gescheitert. Sie wollen eine verbindliche Obergrenze. 2018 war ein Volksbegehren der Partei, gemeinsam mit einem Aktionsbündnis, vor dem Verfassungsgerichtshof gescheitert. Diese rechtlichen Gründe sind laut Hartmann im neuen Entwurf inzwischen aus der Welt geschafft. Sollte das Gesetz der Grünen im Landtag scheitern, wäre ein neues Volksbegehren der nächste Schritt. Auch BBV-Präsident Felßner schließt ein Volksbegehren nicht aus. "Wenn es sein muss, kann auch ein Bauernverband ein Volksbegehren starten", sagte er vor Kurzem in einem Interview mit BR24.