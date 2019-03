18.03.2019, 18:23 Uhr

Flächenverbrauch: Grüne kritisieren Freiwilligkeit

Die Staatsregierung will den Flächenverbrauch in Bayern mehr als halbieren. Nach einem runden Tisch in München ist klar: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger setzt dabei weiter auf freiwillige Maßnahmen.